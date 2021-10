Pareggio senza reti tra Breno e Brianza Olginatese: un punto per parte che non scontenta nessuno

La sfida tra Breno e Brianza Olginatese, in casa, è finita con un pareggio a reti inviolate. Arbitro dell’incontro è stato il signor Zago, coadiuvato dagli assistenti Rizzioli e Zoccarato. Un risultato corretto alla luce di quanto visto in campo con poche occasioni da parte di entrambe le squadre. Un attacco chiamato in causa poche volte e una difesa pressoché inoperosa rendono il centrocampo la zona in cui si è giocato maggiormente.

Mister Tacchinardi, al termine della sfida, si è detto molto soddisfatto della prestazione. Nonostante il risultato, infatti, la squadra ha dimostrato compattezza e concentrazione, due aspetti che invece erano mancati nelle ultime uscite del Breno: “Sono molto contento e soddisfatto della prestazione, meritavamo forse qualcosa in più ma loro sono una gioca molto abile e sul loro campo sono pericolosi. Abbiamo fatto una bella partita togliendo un po’ di sviluppo da dietro ma giocando bene sulle seconde palle. Ci è mancato un pizzico di fortuna e ci voleva una prestazione del genere per risollevare il morale dopo l’ultimo passo falso di mercoledì. Se i ragazzi avranno questo atteggiamento sicuramente faremo una grande prestazione anche nella prossima sfida ed il risultato verrà da sé.”

La prossima sfida è in programma il 31 di ottobre e sarà valida per la nona giornata del campionato di serie D. Il Breno giocherà in casa contro la Casatese, con il calcio d’inizio in programma alle ore 14.30. La squadra è reduce da un buon inizio di campionato: dopo la sconfitta nelle prime due giornate, infatti, la Casatese ha raccolto 5 vittorie ed un solo pareggio.