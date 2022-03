Pareggio per la Pro Palazzolo: un punto importante per la classifica di Eccellenza

La Pro Palazzolo termina 2 a 2 la sfida contro il CazzagoBornato in Eccellenza, valida per la 24esima giornata di campionato. La gara si è giocata al comunale di Palazzolo sull’oglio, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Pasquetto, coadiuvato dagli assistenti Apollaro e Lufi.

I primi quarantacinque minuti di gioco sono stati tutto fuorché dinamici, con le due squadre più attente a difendersi che ad attaccare. Il ritmo cambia nel corso della ripresa, in particolare dopo la mezz’ora di gioco: negli ultimi quindici minuti di gara vengono segnate tutte e quattro le reti dell’incontro. A passare in vantaggio è la Pro Palazzolo, con Facchetti, al 27’ della ripresa. Passano però soli 5 minuti di gioco e Comotti sigla, su calcio di rigore, la rete del pari. Il centrocampista raddoppia allo scadere del tempo regolamentare, mettendo a segno il gol che sembrava dovesse valere i tre punti. Il CazzagoBornato però si rende protagonista di un errore in disimpegno e regala un calcio d’angolo alla Pro Palazzolo in pieno recupero: è proprio sugli sviluppi del corner che Bariselli insacca la rete del definitivo 2 a 2.

La Pro Palazzolo conquista così un punto importante e stacca di tre lunghezze la Governolese, ultima in classifica e candidata numero uno alla retrocessione diretta.