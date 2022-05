Pareggio per la Bedizzolese: salvezza arrivata con un solo punto dalla zona playout

Allo stadio Siboni di Bedizzole è andato in scena il recupero della 18esima giornata di Eccellenza, girone C, tra la Bedizzolese ed il CazzagoBornato calcio. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Frizza, coadiuvato dagli assistenti Severini e Monardo.

La prima frazione di gioco si è chiusa con il punteggio di 2 a 1 per la squadra ospite: il CazzagoBornato, infatti, è passato in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco, con Comotti, ed ha raddoppiato al 22’ con Farimbella. La rete della Bedizzolese è invece arrivata da una conclusione di Paghera, al 41esimo del primo tempo.

Il secondo tempo resta in equilibrio e il guizzo finale, di nuovo al 41esimo, è di Bertoli, che porta il punteggio sul definitivo 2 a 2. Un punto più che prezioso per la Bedizzolese, grazie al quale sale a quota 37 punti e conquista una salvezza matematica, per un punto non dovrà disputare i playout.