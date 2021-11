Pareggio per il Rezzato Calcio: 1 a 1 contro il San Lazzaro

Finisce 1 a 1 la sfida tra Rezzato Calcio Dor e San Lazzaro nella gara valida per l’ottava giornata del campionato Promozione, girone D. Un pareggio che permette ad entrambe le squadre di conquistare un punto e non interrompere le strisce di risultati utili.

Alla rete di Contratti per il Rezzato Calcio Dor, arrivata al 42’ del primo tempo, ha risposto Ferri del San Lazzaro, in gol al 21’ della ripresa. Al campo sportivo comunale di Rezzato non ci sono state tante altre occasioni da rete, una sfida che è apparsa equilibrata fin dalle prime battute ed il pareggio è sembrato il risultato più giusto.

Il Rezzato dimostra di essere in un buon momento di forma, dopo un inizio di campionato un po’ difficoltoso. Alla vittoria per 3 a 0 contro lo Sporting Club Brescia sono seguiti due pareggi, per un totale di 5 punti conquistati nelle ultime tre giornate. Un traguardo non trascurabile considerando che nelle prime quattro partite invece, la squadra aveva raccolto solo un punto.

Il San Lazzaro, d’altro canto, pur venendo da due pareggi consecutivi, con l’1 a 1 contro il Rezzato è riuscito a conservare il terzo posto in classifica. La prossima giornata però l’impegno è tra i più complicati della stagione, l’avversario infatti sarà l’Ospitaletto.

Il prossimo impegno per il Rezzato invece sarà in trasferta, sul campo dell’Asola, in programma domenica 14 novembre.