Pareggio per il Ciliverghe contro il Darfo Boario

È iniziato il campionato Eccellenza, girone C, ed il Ciliverghe è chiamato alla trasferta sul campo del Darfo Boario presso il loro stadio comunale. Nel prepartita mister Volpi definì il campo del Darfo Boario come difficile, con una squadra che arrivava da risultati positivi ma il Ciliverghe aveva tutte le carte in regola per far bene.

Il campo si è rivelato difficile come da previsione e le due squadre tornano a casa con un punto per parte: l’arbitro Evangelista fischia la fine del match con il punteggio ancora fermo sullo 0 a 0. Non sono mancate però le occasioni da rete, il Ciliverghe è arrivato alla conclusione a rete tre volte nel corso del primo tempo, senza incidere. La prima occasione è con Valotti che ha calciato al volo ma la palla è finita sopra la porta avversaria, stesso epilogo per il tiro di Brunelli poco più tardi. L’occasione vera è sui piedi di Lo Russo che al 21’ calcia a botta sicura ma centra il palo.

L’episodio che cambia il match è l’espulsione diretta di Lauricella per un’entrata in maniera scomposta contro un giocatore del Darfo Boario: la squadra resta così in 10 uomini a partire dal 15’ minuto della ripresa. Il Darfo Boario, complice la superiorità numerica, prende coraggio e si fa vedere con alcune conclusioni scaturite da calcio da fermo. Prima direttamente su calcio di punizione, ma è bravo il portiere Pezza del Ciliverghe a respingere, e poi Giorgi non riesce a trovare la via del gol a pochi passi dalla porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’ultima occasione della gara è però sui piedi di Pasotti del Ciliverghe: tenta un tiro al volo al limite dell’area di rigore ma la palla si spegne a lato. L’arbitro fischia la fine dell’incontro e il punteggio è di 0 a 0.