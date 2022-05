Pareggio per il Brescia femminile: 1 a 1 con il Cesena e la squadra scivola in seconda posizione

Il Brescia femminile non va oltre l’1 a 1 nella sfida contro il Cesena, valida per la penultima giornata di serie B femminile. Il solo punto conquistato fa scivolare la squadra di mister Garavaglia al secondo posto, un punto dietro al Como, quando manca una sola giornata alla fine di campionato.

La gara si dimostra equilibrata fin da subito, con qualche sortita offensiva da parte del Cesena, davvero pericolosa all’ottavo minuto del primo tempo e poco altro. Al 18esimo si registra una nota negativa per il Brescia, obbligato a sostituire Asta per una distorsione alla caviglia, e al suo posto entra Porcarelli. La partita si sblocca solo nel corso della ripresa: al 42’ il Cesena trova il gol sugli sviluppi di un corner, Costa stacca sul secondo palo e insacca. Il Brescia femminile trova la via del pareggio in pieno recupero, al 49’, con Luana Merli che sigla il suo 16esimo gol stagionale.

Mister Garavaglia ha sottolineato il rammarico al termine della partita, sottolineando però il grande campionato condotto fin qui: “C’è ovviamente grande rammarico perché le ragazze ce l’hanno messa tutta, al massimo delle loro possibilità. In una giornata di amarezza, voglio rimarcare il grande campionato che hanno fatto queste ragazze, perché forse qualcuno si dimentica che questa squadra per tutto il campionato ha fatto corsa di testa e ha portato in alto il nome della società in un modo incredibile. Io sono molto orgoglioso di allenarle, e lo dico proprio in un momento come questo.”