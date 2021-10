Pareggio per il Desenzano Calvina e primo posto in solitaria nel girone B di serie D

Pareggio esterno per il Desenzano Calvina nella nona giornata del campionato di serie D: l’1 a 1 maturato sul campo del Crema non cambia però la posizione in classifica per la formazione bresciana, ancora prima in solitaria. Al gol del vantaggio firmato da Ruffini per il Desenzano Calvina, al 40’ del primo tempo, risponde Ferretti del Crema su calcio di rigore, al 14’ della ripresa.

Il Desenzano Calvina parte subito forte e sfiora il vantaggio in due occasioni, in entrambi i casi è Aliu a rendersi pericoloso, prima attraverso una conclusione e poi servendo un assist che però non è stato capitalizzato al meglio da Franzoni. È di nuovo Aliu a propiziare la rete del vantaggio del Desenzano: dopo aver saltato due avversari mette in area un pallone che Ruffini deve solo piazzare in rete. 1 a 0 a poco più di 5 minuti dalla fine del primo tempo, un vantaggio meritato per il Desenzano alla luce delle tante occasioni create nel corso della prima frazione di gioco.

La seconda parte di gara prosegue sugli stessi binari del primo tempo e la formazione bresciana crea due occasioni nei primi 10 minuti di gioco, sfiorano il raddoppio Franzoni prima e Aliu dopo. L’attaccante è però protagonista in negativo nell’episodio che causa il calcio di rigore per il Crema, e il conseguente pareggio con la firma di Ferretti. Il pareggio non cambia però l’atteggiamento messo in campo dalle due squadre ed entrambe sfiorano il gol del vantaggio. Al termine dei 90’ è il pareggio il risultato più giusto.

Mister Florindo si è però presentato ai microfoni rammaricato, se da un lato infatti era soddisfatto delal prestazione messa in campo dai suoi uomini, dall’altro lato non ha nascosto la delusione per la mancata vittoria: “Vista la prestazione il risultato sta un po’ stretto, abbiamo creato tanto ma loro su una nostra disattenzione hanno poi trovato il pareggio. Siamo sulla strada giusta, c’è un po’ di rammarico ma se si continua a giocare così è difficile che si torni a casa con un punto solo. Sono contento della prestazione dei ragazzi in tutti i ruoli, c’è però un grande rammarico perché secondo me meritavamo ampliamente la vittoria.”