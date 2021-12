Pareggio per la Bedizzolese nel turno domenicale, sospesa la sfida con il Ciliverghe nell’infrasettimanale

Allo stadio comunale di Martinengo è andata in scena la dodicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Il Forza e Costanza ha ospitato la Bedizzolese e la sfida è finita con il punteggio di 1 a 1, una rete per parte e un punto ciascuno. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Monti, coadiuvato dagli assistenti Mavelli e Benzi.

Parte meglio la Bedizzolese, sono sufficienti 10 minuti per trovare la via del gol con Fregoni, capitano della squadra. Il punteggio poi non subisce altre variazioni e al duplice fischio il vantaggio risicato è ancora per la formazione ospite. L’1 a 0 però non può lasciar dormire sonni tranquilli ad allenatore e squadra, nonostante un buon avvio di ripresa in cui la squadra sembrava in grado di poter gestire il risultato, al 35’ il Forza e Costanza sigla la rete del pareggio con Lizzola.

Il pareggio non fa uscire la Bedizzolese dalla zona calda della classifica, 14 punti significano playout ora come ora, anche se il campionato è ancora decisamente lungo. L’occasione di rialzare la testa non sarebbe dovuta mancare: in data 8 dicembre, infatti, era in programma la sfida tra Bedizzolese e Ciliverghe, la gara però è stata sospesa a causa di un infortunio al direttore di gara, la data per la conclusione della sfida non è ancora stata comunicata.