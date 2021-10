Pareggio interno per il Brescia: 1 a 1 in extremis firmato Bisoli

Succede tutto nei minuti finali nella sfida al Rigamonti tra Brescia e Lecce, valida per la decima giornata del campionato di serie B. Alla rete di Dermaku all’81’ per i leccesi risponde quella del capitano del Brescia, Bisoli, all’87’. Nel corso del primo tempo sono state almeno 4 le occasioni per chiudere la prima frazione in vantaggio per il Lecce, il portiere bresciano si è dimostrato molto reattivo in un paio di occasioni ed in un caso la conclusione da fuori area ha centrato la traversa. Nel secondo tempo invece si sono invertiti i ruoli: è stato il Brescia a creare il maggior numero di occasioni e Bleve, il portiere leccese, si conquista il voto più alto in pagella per due grandi interventi su Bisoli e Bertagnoli.

Il Brescia non esce dalla sfida con il Lecce a pieni voti ed i voti in pagella raramente si scostano dalla mera sufficienza. È così per l’allenatore, mister Inzaghi, bravo nel ricaricare la squadra tra primo e secondo tempo ma il voto finale non può discostarsi da un 6. Lo stesso voto viene dato anche al reparto difensivo, eccetto Cistana che è indubbiamente il migliore della linea difensiva bresciana: 6 anche per Perilli, chiamato a sostituire Joronen tra i pali.

Tris di 6 in pagella anche per Van de Looi, Jagiello e Tramoni, partita in cui tutti e tre svolgono il compitino e nulla di più. A centrocampo spicca la prestazione di Bisoli, che si guadagna un 7 pieno grazie alla rete del pareggio ed ai numerosi tentativi fatti nel corso della partita. Sulla corsia di sinistra Tramoni non incide e la prestazione è da 6 in pagella. L’unico sotto la sufficienza invece è Moreo, annullato dalla difesa leccese: 5.5 per lui.