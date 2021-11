Pareggio indolore tra Prevalle e Vobarno: 1 a 1 finale

Il comunale di Prevalle arriva in condizioni decisamente non ottimali per la gara valida per la nona giornata del campionato Eccellenza: Prevalle e Vobarno si sfidano su un campo ai limiti del praticabile e sotto una pioggia torrenziale. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Costa, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Savoldi.

Termina 1 a 1 il derby tra le due formazioni bresciane, un gol per parte ed entrambi arrivati nel corso del primo tempo. È il Prevalle a passare in vantaggio per primo con Canciani, autore di una rete al 12 minuto di gioco. Il Vobarno ha risposto poco dopo la mezz’ora di gioco con Ephraim, in gol al 33’. I migliori in campo sono stati i due portieri: Tognazzi da un lato e Benedetti dall’altro. Quest’ultimo autore di una parata fondamentale sul calcio di rigore battuto da Paghera ed il primo invece decisivo in più interventi nel corso del match.

Un pareggio che regala un punto ad entrambe le squadre, tutte e due nella parte altissima della classifica. Il Prevalle è a quota 19 punti, a meno due dalla capolista Lumezzane e il Vobarno è subito sotto, in terza posizione, con 16 punti conquistati. Una prima parte di stagione da incorniciare per entrambe le formazioni, la prossima giornata però costituirà un test importante per il Prevalle, chiamata a giocare in casa del Lumezzane.