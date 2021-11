Pareggio indolore tra Orceana e Vobarno in Eccellenza: 1 a 1

Un punto per parte nella settima giornata del campionato Eccellenza tra Orceana, in casa, e Vobarno. La sfida è stata arbitrata dal signor Chindamo con l’aiuto degli assistenti Sechi e Huete Valdivia.

Entrambi i gol della sfida sono arrivati nel corso della prima frazione di gioco: a passare in vantaggio è l’Orceana con la rete di Vitari, all’11’, su calcio di rigore; risponde Ephraim per il Vobarno proprio allo scadere dei 45’ regolamentari. 1 a 1 al duplice fischio dell’arbitro, una situazione di parità che non si sbloccherà nemmeno nel corso della ripresa, dove nessuna delle due squadre si è sbilanciata in avanti preferendo un sostanziale equilibrio a centrocampo. Tornano a casa con un punto per parte e limitano così i danni: l’Orceana si trova in terza posizione e il Vobarno subito dietro ma con una partita da dover recuperare (quella contro il CazzagoBornato, rinviata a causa di una positività al covid).

Il Vobarno torna in campo il prossimo fine settimana, in casa, contro la Governolese: l’obiettivo sarà sicuramente quello di incrementare la striscia dei risultati utili consecutivi, il Vobarno infatti non ha ancora subito sconfitte in questa prima parte di campionato. L’Orceana invece ha subito una sconfitta contro il Darfo Boario, un solo pareggio e poi solo vittorie. La settimana prossima però l’impegno sarà molto ostico: la squadra sfiderà il Lumezzane nel suo stadio di casa, una gara sulla carta proibitiva.