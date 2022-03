Pareggio indolore per il Lumezzane: arriva la matematica promozione in serie D

Al comunale di Darfo Boario Terme va in scena la 27esima giornata di Eccellenza, girone C. Il Darfo Boario riesce a strappare un punto dalla sfida contro il Lumezzane, primo in classifica. Basta il pareggio però per conquistare la matematica promozione in serie D.

Apre le marcature Spampatti del Darfo Boario, alla mezz’ora del primo tempo regolamentare. Il gol del Lumezzane arriva solo nel corso della ripresa, al 42’, con Okyere. Dopo la sua rete, e il contemporaneo pareggio del Rovato, la festa è potuta cominciare e la squadra celebra meritatamente il ritorno alla serie D.

La vittoria finale non era mai stata messa in dubbio nel corso di questo campionato ed i 20 punti di distacco maturati sulla seconda in classifica, il Rovato per l’appunto, ne sono una dimostrazione. La squadra di mister Franzini si è sempre dimostrata solida nel reparto arretrato e prolifica nella fase offensiva, con 20 reti subite e ben 54 segnate.