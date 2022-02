Pareggio esterno per il Vobarno: 1 a 1 contro il CazzagoBornato

Girone C

Il Vobarno non va oltre l’1 a 1 nella sfida esterna contro il CazzagoBornato valida per la 21esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Pastori, coadiuvato dagli assistenti Filippini e Nanfa.

Entrambe le reti sono arrivate nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Ad aprire le marcature è stato Gannouni del Vobarno dopo soli 7 minuti di gioco. Ci ha pensato poi Comotti, su rigore, a riportare il risultato in parità, poco dopo la mezz’ora di gioco. Nel corso della ripresa nessuna delle due squadre ha affondato, preoccupate maggiormente alla fase difensiva rispetto a quella offensiva. Al termine dei novanta minuti le due squadre portano a casa un punto ciascuna, che però non può accontentare nessuna delle due formazioni.

Il CazzagoBornato infatti resta invischiato in zona playout a quota 23 punti, il Vobarno invece ha perso terreno nei confronti del Prevalle (a sua volta vittorioso in questa giornata) e resta fermo a quota 33 punti, in terza posizione.