Pareggio del Darfo Boario contro il Prevalle in Eccellenza: 1 a 1 finale

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Darfo Boario

Al comunale di Darfo Boario Terme va in scena la 22esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, e l’avversaria della squadra di casa è il Prevalle, seconda in classifica. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Spedale, coadiuvato dagli assistenti Fantaccione e Mavelli.

Il Darfo Boario è riuscito a strappare un punto prezioso dalla sfida contro il Prevalle, fermata a quota 36 punti e attualmente seconda in classifica. La formazione di casa ha disputato un ottimo primo tempo, con la rete di Randazzo dopo soli due minuti di gioco e chiudendo la prima frazione di gara in vantaggio: un’ottima fase offensiva è stata accompagnata da un’altrettanta solida fase difensiva. Nel corso della ripresa però il Prevalle ha dimostrato le proprie qualità e dopo 26 minuti di gioco è riuscito a centrare il pareggio, autore della rete è stato Guariniello.

Mister Sana ha elogiato la sua squadra al termine dei 90 minuti di gioco, sottolineando l’ottima prova della sua squadra: “Abbiamo corso tanto, la giocata iniziale con Randazzo è stata provata e abbiamo lavorato molto in settimana su questo. Complimenti a tutta la squadra, dobbiamo però essere dispiaciuti perché oggi potevamo vincerla.”