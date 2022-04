Pareggio che rallenta la corsa del Rovato: domani match contro la Governolese per i 3 punti

Il Rovato rallenta la sua corsa verso le prime posizioni e scivola al quinto posto in Eccellenza, girone C. Mercoledì si è giocato il recupero della 16esima giornata del campionato e il pareggio interno contro la Bedizzolese non ha aiutato la classifica e il morale della squadra, che nelle ultime uscite è apparsa più appannata che mai. Domenica è chiamata alla vittoria, in trasferta, contro la Governolese per non perdere terreno prezioso nei confronti delle concorrenti e poter continuare ad ambire ai playoff.

Il recupero della sedicesima giornata è terminato con il punteggio di 1 a 1, entrambe le reti sono arrivate nel corso della ripresa dopo una prima frazione di gioco molto equilibrata tra le due squadre, con pochissime occasioni da ambo i lati. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Cravotta, coadiuvato dagli assistenti Molino e Zanibelli.

A sbloccare il risultato è stato Minelli del Rovato, in gol all’ottavo minuto della seconda frazione di gioco. A riequilibrare il risultato è stato Bertoli, in rete al 30’, per la Bedizzolese. Un punto per parte non è servito a nessuno, tantomeno al Rovato, che scivola all’ultima posizione disponibile per l’accesso ai playoff.