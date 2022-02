Pareggio casalingo per il CazzagoBornato: è 1 a 1 contro il Darfo Boario

La sfida tra CazzagoBornato e Darfo Boario, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Eccellenza, non va oltre l’1 a 1. Un punto per parte che non cambia di molto la classifica per le due squadre: il CazzagoBornato è a quota 21 punti, in una tranquilla posizione di metà classifica, il Darfo Boario è invece a 19, in pienza zona playout.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Esposito, coadiuvato dagli assistenti Lo Monaco e Danciu. Le due reti dell’incontro sono arrivate nel corso del secondo tempo regolamentare, la prima frazione di gioco invece si è caratterizzata per i ritmi lenti e pochissime azioni offensive, da un lato e dall’altro. La partita si è sbloccata nella ripresa con Inverardi del CazzagoBornato, che ha insaccato al 12’. Dieci minuti più tardi è arrivata la risposta del Darfo Boario, con Spampatti che ha siglato la rete del pareggio al 22’.

Domenica 6 febbraio il CazzagoBornato gioca nuovamente in casa, questa volta ospiterà l’Atletico Castegnato, deciso a recuperare dall’ultima brutta prestazione.