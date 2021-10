Pareggio casalingo per il Borgosatollo contro lo Sporting Club, domenica la trasferta a Suzzara

Il Borgosatollo, nella terza giornata del campionato Promozione, è stato impegnato nell’incontro casalingo contro lo Sporting Club, formazione mantovana, conclusosi con il punteggio di 1 a 1. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Chanchoul.

Il Borgosatollo parte con un piglio diverso rispetto agli avversari e si dimostra più propositivo in avanti sin dai primi minuti di gioco. Al 20’ del primo tempo ottiene un calcio di rigore che però non viene concretizzato e l’errore dal dischetto ha probabilmente destabilizzato la squadra. 5 minuti più tardi, infatti, arriva un cartellino rosso per il Borgosatollo: espulso Rusconi per fallo di reazione e la squadra è così costretta a rimanere in 10 uomini.

Lo Sporting si rende pericoloso intorno all’ora di gioco, colpendo il palo della porta del Borgosatollo. La squadra di casa però, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a siglare la rete del vantaggio: al 75’ è Silajdzija a mettere a segno il gol colpendo di testa. Nei minuti finali però l’inferiorità numerica torna a farsi sentire e a meno 5 minuti dalla fine lo Sporting trova il pareggio con Ongaro.

Domenica il Borgosatollo torna in campo, in trasferta, contro il Suzzara, reduce da un pareggio nell’ultima giornata del girone D.