Pareggio a reti inviolate tra Atletico Castegnato e Rovato

La terza giornata del girone C del campionato Eccellenza si chiude con un pareggio per Atletico Castegnato e Rovato ed un punto per entrambe le squadre

Il Rovato e l’Atletico Castegnato sono state le uniche formazioni a pareggiare senza segnare alcun gol nel corso della sfida: così si è chiusa per loro la terza giornata del girone C del campionato Eccellenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Garbo, gli assistenti invece Bevilaqua e Benzi.

Un pareggio che pesa quanto una vittoria per l’Atletico Castegnato, contro un Rovato in eccellente stato di forma nello stadio di casa. Gli ospiti soffrono per quasi tutti i 90’ minuti l’intensità messa in campo dalla squadra di casa, abilissima nell’aggredire alta e produrre una grande mole di gioco, in questo caso però non concretizzata al meglio. Bonardi e Guerini sono entrambi andati vicinissimi al gol per il Rovato nel corso del primo tempo, ma la difesa e l’esterno del palo impediscono agli uomini di mister Poma di passare in vantaggio.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, con il Rovato che continua a fare la partita e l’Atletico che si occupa principalmente di difendere. Lo fa benissimo per tutta la partita, anche se al 41’ l’errore di Tomasi del Rovato è da matita rossa: servito in area da Bertacchi, il giocatore solo davanti al portiere conclude a lato della porta avversaria.

Mister Quartuccio, allenatore dell’Atletico Castegnato, a fine partita ha sottolineato la buona prestazione dei suoi uomini contro una delle formazioni più in forma di questo avvio di campionato: “Abbiamo affrontato bene la partita contro un avversario che ha fatto un ottimo inizio di stagione. Stiamo avendo una crescita importante a livello di gruppo. Per far bene bisogna partire da una buona difesa, in questa partita lo abbiamo fatto e tutti gli undici in campo hanno contribuito a far rimanere inviolata la porta.”

La prossima sfida per l'Atletico Castegnato è in programma in casa il 10 ottobre contro il Castiglione, a sua volta reduce da un pareggio contro il Darfo Boario.