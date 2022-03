Pareggio a reti inviolate per il Rovato: quinto posto a rischio in Eccellenza

Il Rovato non va oltre lo 0 a 0 in trasferta contro il Ciliverghe, gara valida per la 24esima giornata di serie Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Santeramo, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Rivetti.

Un pareggio a reti inviolate con poche emozioni da ambo i lati: ad un primo tempo di sostanziale equilibrio è seguita una ripresa più dinamica, anche se le occasioni da rete sono state poche se non nulle. Il Rovato porta a casa un punto dalla sfida, bottino magro però anche alla luce del risultato della precedente giornata, la sconfitta casalinga contro il Carpenedolo per 1 a 3.

La squadra è ferma a quota 35 punti in campionato, a pari punteggio con il Valcalepio e l’Atletico Castegnato, il Carpenedolo però è a sole due lunghezze. Fondamentale sarà ritrovare la via della vittoria già nella prossima giornata, contro una diretta concorrente per i posti nei playoff, il Valcalepio.