Pareggio a reti inviolate per il Ciliverghe

Si chiude con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Ciliverghe Calcio, in casa, e Pro Palazzolo. Un punto per parte che non accontenta nessuno, con il Ciliverghe fermo a quota 26 punti in classifica, a meno 2 dalla zona playoff, ed il Pro Palazzolo in piena zona playout, a quota 7 punti.

Lo 0 a 0 maturato rispecchia quanto visto in campo, una gara spenta, molto tattica e con pochissime occasioni da ambo i lati. Il Ciliverghe non è mai stato in grado di imporsi sul piano del gioco, alla squadra è inoltre mancata la spinta di alcuni uomini chiave che sono stati protagonisti di una partita sottotono. Il punto, tutto sommato, è più utile al Pro Palazzolo perché, sebbene ancora penultima in classifica, è riuscito ad interrompere la striscia di risultati negativi che durava da 8 incontri.

Il Ciliverghe è chiamato a riscattare subito questa prestazione già domenica, nella sfida in trasferta contro il Carpenedolo.