Paolo Quartuccio riparte dall’AC Leon Monza e Brianza

Paolo Quartuccio è ufficialmente il nuovo allenatore del Leon Monza e Brianza, formazione brianzola inserita nel girone B del torneo di Eccellenza. Paolo Quartuccio subentra ad Alberto Motta, esonerato il 2 ottobre alla vigilia del match contro il Valcalepio. Autore della promozione in Serie D nella stagione 2020-21 con la vittoria nello spareggio contro contro il Lumezzane, mister Alberto Motta ha guidato i brianzoli anche la scorsa stagione nella massima serie dilettantistica senza evitare però la retrocessione. Il bilancio dei neroverdi nelle prime sette giornate conta 10 punti frutto di tre vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio a fronte di 11 reti segnate e 12 subite. Un cammino sin qui non certo esaltante per una formazione che ha l’obiettivo di riconquistare la Serie D. La dirigenza dell’AC Leon ha quindi scelto di affidare la panchina della prima squadra a Paolo Quartuccio, ex allenatore del Castegnato con l’obiettivo di risalire al più presto in classifica.

Il primo impegno ufficiale per mister Quartuccio e la sua Leon è però già in programma mercoledì 12 ottobre alla Leon Arena negli ottavi di Coppa Italia contro il Vis Nova Giussano. L’esordio in campionato sarà, invece, domenica 16 ottobre sempre in casa contro l’AlbinoGandino ultima in classifica.

Fonte immagine: AC Leon Monza e Brianza.