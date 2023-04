Si separano le strada tra Paolo Quartuccio e l’AC Leon

Il rapporto tra il tecnico Paolo Quartuccio e l’AC Leon s’è concluso anzitempo a quattro giornate dal termine della stagione. Arrivato a metà ottobre per sostituire l’esonerato Alberto Motta, Quartuccio ha condotta la formazione brianzola in finale di Coppa Italia persa ai supplementari con il Cast Brescia. Attualmente al quarto posto in classifica con la conquista dei play off non ancora certa, la Leon concluderà la stagione guidata dal vice allenatore Castelnuovo.

Questo il comunicato ufficiale del Club:

“La società AC LEON comunica che ha deciso di interrompere il rapporto con l'Allenatore della Prima Squadra Paolo Quartuccio. Un ringraziamento va a Mister Quartuccio per i mesi passati alla AC LEON e per il suo impegno. Al momento la conduzione tecnica della squadra di Eccellenza viene affidata all'attuale Vice Allenatore Mister Matteo Castelnovo al quale vanno i migliori auguri”.