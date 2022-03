Panchina Brescia, Corini: “Inzaghi ha lavorato molto bene, ora tocca a me per la promozione diretta”

Eugenio Corini torna nuovamente sulla panchina del Brescia e va a sostituire Filippo Inzaghi, già finito nel mirino del presidente Cellino un paio di mesi fa ma, in quel momento, l’allarme esonero era rientrato. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la conferenza che ha sancito il nuovo avvio del corso Corini, intenzionato a chiudere al meglio la stagione in corso in queste ultime 7 partite.

Il neoallenatore non si nasconde e ha parlato subito di promozione diretta in serie A: “Era l'occasione che cercavo. Volevo rientrare in una squadra che potesse vincere il campionato ed il Brescia ha tutto per farlo. Il mio percorso qui non era ancora finito. L'ambizione è quella di tornare nella categoria che avevo lasciato. L’ambizione è di tornare lì e di starci perché la mia delusione è di non aver potuto completare il percorso per salvare la squadra nel 2020: l’avevamo conquistata tutti assieme, non ho mai metabolizzato quell’esonero arrivato dopo due sconfitte immeritate con Milan e Bologna.”

Arriva infine il riconoscimento del lavoro svolto da parte di Inzaghi, capace di portare la squadra al vertice della classifica anche se nelle ultime uscite ha lasciato troppi punti per strada: “Il gruppo ha però dimostrato con Inzaghi, che ha lavorato molto bene, di poter lottare per la promozione diretta. Ora tocca a me. Era la sfida che cercavo.”