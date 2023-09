Palermo-Feralpisalò, Leoni del Garda sconfitti 3 a 0

Al “Renzo Barbera” di Palermo arriva la quarta sconfitta stagionale per la Feralpisalò ancora a secco di punti e gol in Serie B. Troppo poco incisivo il reparto offensivo dei gardesani che nel corso dei novanta minuti non sono riusciti a impensierire Pigliacelli.

Nei primi minuti gioco la formazione di mister Vecchi sembra propositiva, ma il Palermo impiega pochi minuti a entrare in partita e al quarto d’ora si porta in vantaggio: lancio in profondità per Di Mariano, Henderson riceve e poi serve sulla destra Insigne che spedisce la palla all’angolino. I padroni di casa gestiscono il gioco senza affanno e al 35’ sfiorano il raddoppio: Ceppitelli si lascia scappare un pallone, Brunori ne approfitta ma calcia malamente favorendo la parata di Pizzignacco. Tre minuti più tardi il Palermo sfiora ancora il gol ma la conclusione ravvicinata di Stulac esce a lato di un soffio.

A inizio ripresa arriva subito il raddoppio: rinvio corto di Pizzignacco, Segre recupera palla e da sinistra crossa in area per Stulac che di destro gonfia la rete. La Feralpisalò riesce a farsi vedere in zona offensiva soltanto alla mezz’ora del secondo tempo con il neo entrato Butic che in girata ci prova sul cross di Martella ma la conclusione è deviata e la palla finisce in angolo. I ritmi calano ancora ma a cinque minuti dal termine il Palermo confeziona il terzo gol: contropiede veloce avviato da Di Francesco che triangola con Soleri e poi con un perfetto tiro rasoterra chiude definitivamente la partita. Al minuto 89’ Vasic ha una grande occasione di testa ma il palo evita un passivo più pesante.

Senza altre occasioni la partita si avvia al triplice fischio che decreta la quarta sconfitta consecutiva della Feralpisalò.

Il campionato di Serie B si fermerà per un fine settimana lasciando spazio alle nazionali. Giorni preziosi per i Leoni del Garda che potranno continuare a lavorare in vista del prossimo impegno in programma sabato 16 settembre alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza contro il Modena.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mat?j?, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (62’ Lund); Henderson (63’ Vasic), Štulac, Segre; Insigne (41’ Valente), Brunori (80’ Soleri), Di Mariano (80’ Di Francesco). A disposizione: Desplanches, Jensen, Hansen, Marconi, Nedelcearu, Gomes, Coulibaly, Mancuso. Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (57’ Hergheligiu); Ferrarini (73’ Buti?), Fiordilino, Balestrero, Martella; Compagnon (83’ Parigini), Di Molfetta (57’ Felici); La Mantia (73’ Letizia). A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Bergonzi, Zennaro, Gjyla, Sau. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

ASSISTENTI: Tolfo di Pordenone; Trinchieri di Milano.

RETI: 16’ Insigne, 48’ Štulac, 85’ Di Francesco.

AMMONITI: Valente - Fiordilino.

NOTE: Angoli 5-6. Recupero 2’-5’.