Palermo-Feralpisalò, le parole pre partita del tecnico di Stefano Vecchi

Squadra in casa

Squadra in casa Palermo

Questa sera, sabato 2 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 18:30 allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il Palermo, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Nel pre partita ha parlato il tecnico Stefano Vecchi che potrà già contare i contare sui nuovi arrivi Letizia e Kourfalidis.

Queste le sue parole rilasciate alla stampa: “Dobbiamo cercare di dare tutti il massimo, cosa che ad Ascoli non abbiamo fatto, e se faremo così il nostro obiettivo sicuramente lo raggiungeremo. C’è voglia di giocarci questa gara, che sarà in un ambiente caldo e contro una squadra forte. Dobbiamo cercare di tornare ad essere squadra, sapere lottare e soffrire in alcuni momenti, quello che abbiamo sempre fatto con questo gruppo e, ripeto, dobbiamo cercare di tornarlo a fare anche a Palermo”.