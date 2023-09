Palermo-Feralpisalò: le formazioni ufficiali

Leoni del Garda pronti a scendere in campo alle ore 18:30 allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il Palermo, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. I rosanero sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della Reggina e vogliono dare continuità ai risultati. Diversa la situazione per la Feralpisalò che è ancora a caccia dei primi punti in serie cadetta. Tra le fila dei gardesani, forfait all’ultimo minuto per Carraro fermato da un fastidio muscolare al bicipite femorale destro rimediato nella sfida contro l’Ascoli.

A dirigere l’incontro sarà il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno i signori Tolto e Trinchieri, mentre il IV ufficiale sarà il signor Pezzopane.

Le formazioni ufficiali:

PALERMO: Pigliacelli, Lucioni, Stulac, Segre, Brunori (C), Di Mariano, Insigne, Aurelio, Ceccaroni, Mateju, Henderson. A disposizione: Desplanches, Jensen, Hansen, Gomes, Mancuso, Marconi, Di Francesco, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Valente, Coulibaly. Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti; Ferrarini, Fiordilino, Balestrero, Martella; Di Molfetta, Compagnon; La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Butic, Zennaro, Sau, Hergheligiu, Bergonzi, Parigini, Gjyla, Letizia, Felici. Allenatore: Vecchi.