Palermo-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita

Squadra in casa Palermo

La Feralpisalò torna da Palermo con zero punti in tasca e tanti interrogativi. Il campionato è però ancora lungo e la prossima settimana ci sarà la sosta per le nazionali che permetterà ai Leoni del Garda di lavorare sulle difficoltà emerse. Al termine della partita il mister Stefano Vecchi e il direttore sportivo Andrea Ferretti hanno parlato così:

Stefano Vecchi: “Non dobbiamo aspettarci il salto di qualità solo dai nuovi arrivati, dobbiamo dare continuità a quello fatto fino adesso, anche con chi è rimasto. Purtroppo in questo momento siamo un po’ fragili, ci facciamo gol da soli e questo è abbastanza evidente al di là dell’aspetto tattico e tecnico. La squadra si impegna però subiamo situazioni abbastanza banali ed è una cosa che bisogna cercare di sistemare adesso con la sosta. Dobbiamo cercare di riequilibrarci e di schiarirci le idee”.

Andrea Ferretti: “Ovviamente il bilancio è negativo, sapevamo che in questa categoria sarebbe stato difficile. Speravamo in qualcosa di diverso però tanti giocatori nuovi sono arrivati sul finale di mercato, altri con una condizione da migliorare, sono convinto che questa sosta ci servirà per tracciare un bilancio e ripartire più forti e compatti di prima e raggiungeremo l’obiettivo. La Serie B è complicata, abbiamo comunque mantenuto l’ossatura della passata stagione, tanti ragazzi devono ancora adattarsi alla nuova categoria però il campionato è lungo”.