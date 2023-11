Palermo-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questo pomeriggio, mercoledì 8 novembre alle ore 18:30, è in programma l’incontro tra Palermo e Brescia valido per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie B. La sfida si disputerà allo stadio “Renzo Barbera” e sarà trasmesa in diretta su Sky e in streaming su Now e Dazn.

Alle prese con numerosi giocatori infortunati, mister Gastaldello potrebbe tornare a schierare Cistana dal primo minuto nella difesa a tre con Papetti e Mangraviti. Maggiori problemi a centrocampo: assenti capitan Bisoli e Paghera, potrebbero partire titolari Fares e Bjarnason vista ancora la precaria condizione di Bertagnoli. Van de Looi quasi sicuro di giocare, l’unico dubbio è tra Besaggio e Fogliata. Il reparto offensivo è invece al completo e al fianco di Bianchi dovrebbe esserci Borrelli.

Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Brescia:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Henderson, Stulac, Gomes (Segre); Insigne, Brunori, Mancuso.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Besaggio, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.