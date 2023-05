Palermo vs Brescia: le formazioni ufficiali

Le Rondinelle sono pronte a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata di campionato che le vede opposte in trasferta contro il Palermo dell’ex Eugenio Corini. I biancoblù devono vincere per centrare senza paura i play out e continuare la lotta per la salvezza.

La gara sarà diretta dal Signor Maresca della sezione di Napoli coadiuvato dagli Assistenti Gioallatini di Roma 2 e Preti di Mantova. Il quarto uomo è Monaldi della sezione di Macerata.

Le formazioni ufficiali:

PALERMO (3-5-2) Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Brunori. A disposizione: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Aurelio, Broh, Stulac, Damiani, Saric, Valente, Soleri, Vido. Allenatore: Corini.

BRESCIA (4-3-1-2) Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Adryan; Ayè, Rodriguez. A disposizione: Lezzerini, Adorni, Muca, Van de Looi, Scavone, Ndoj, Listkowski, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Gastaldello.