Palermo vs Brescia: le dichiarazioni di mister Gastaldello

Al termine della partita contro il Palermo, il mister Daniele Gastaldello non nasconde l’amarezza per aver sprecato il primo tempo e aver dimostrato qualità soltanto nel momento di difficoltà.

Queste le dichiarazioni del tecnico delle Rondinelle:

“Questa squadra dimostra le sue qualità solo quando il gioco diventa dura e non riesco a spiegarmi il perché. Siamo partiti contratti, non so se la squadra abbia avuto paura e se abbia subito l’ambiente, sta di fatto che la squadra non mi è piaciuta così a fine primo tempo ho chiesto si ribaltarla. Abbiamo avuto una grande reazione pareggiando e gestendo palla con personalità nella loro metà campo. Dobbiamo crescere e limitare questi errori perché a Cosenza troveremo un clima caldo come quello di Palermo. Ai ragazzi ho detto che in campo si va alla pari, in undici contro undici. Dovremo farci trovare pronti e iniziare la partita come il secondo tempo giocato a Palermo con la voglia di andare a conquistare il risultato perché le prossime partite saranno due finali”.