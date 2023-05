Palermo vs Brescia: i convocati di mister Gastaldello

Sono venti i giocatori scelti dal mister Gastaldello per affrontare l'ultima partuta di campionato in trasferta a Palermo. Una sfida decisiva per le sorti della stagione che il Brescia non può sbagliare se vuole conquistare i play out e continuare a lottare per la salvezza. Tra le Rondinelle torna nel gruppo Listkowski che potrebbe anche partire dal primo minuto.

L’elenco dei giocatori convocati per la trasferta di Palermo:

Portieri: Andrenacci, Lezzerini

Difensori: Adorni, Cistana, Huard, Karacic, Mangraviti, Muca

Centrocampisti: Bisoli, Bjorkengren, Labojko, Listkowski, Ndoj, Scavone, Van de Looi

Attaccanti: Aye, Bianchi, Niemeijer, Rodriguez, Adryan

Infortunati: Papetti, Jallow, Bertagnoli, Olzer, Galazzi