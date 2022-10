Padova vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

La Feralpisalò torna ad affrontare il Padova, ma stavolta la lotta tra le due squadre sarà più agguerrita per giocarsi il primo posto nel girone. Squadra al completo a eccezione dell’unico indisponibile Hergheligiu per mister Stefano Vecchi che ha così commentato in conferenza stampa alla viglia della partita: “Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, con la possibilità di fare scelte diverse da partita in partita. Il Padova gioca con un modulo non statico quindi dovremmo sicuramente prendere delle contromisure. È una squadra che attacca con tanti giocatori e ha messo in difficoltà tanti, quasi tutti quelli contro cui ha giocato. Dobbiamo essere belli compatti e molto attenti, perché sicuramente domani in fase difensiva saremo messi a dura prova”.

La partita, in programma alle 20:30 allo Stadio Euganeo di Padova, sarà in diretta su Rai Sport.

Di seguito la lista dei convocati verdeblù:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 12 Neri, 22 Ferretti;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 19 Pilati, 24 Verzeletti, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.