Padova-Lumezzane: convocati, dichiarazioni pre partita e dove vederla in tv

A distanza di soli due giorni, il Lumezzane torna allo stadio Euganeo per affrontare il Padova, questa volta in una gara di campionato che mette di fronte ai rossoblù i secondi in classifica, ancora imbattuti in questa stagione

Dove vederla

La sfida, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie C, è in programma alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now.

Le dichiarazioni pre partita

Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“La prima speranza è quella di non incorrere più in sviste ed errori arbitrali a nostro danno. In Coppa Italia la partita è stata determinata da episodi che han indirizzato la gara in favore del Padova, come il rigore non concesso a Basso Ricci e l’espulsione di Dalmazzi per un chiaro intervento sul pallone, entrambi gli episodi sullo 0-0. La partita di domani sarà ovviamente una gara diversa, loro sono una squadra con una rosa che gli consente di affrontare senza problemi il doppio impegno, con grande qualità e calciatori capaci di fare la differenza negli ultimi venti metri. In noi voglio rivedere lo stesso atteggiamento messo in campo in Coppa Italia, dove giocando senza timore abbiamo messo in difficoltà in più occasioni il Padova, ma con maggiore cinismo sotto porta”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Filippini, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.