Ospitaletto sempre più prima: dominato il girone d’andata in Promozione

La prima parte di stagione dell’Ospitaletto è stata pressoché perfetta: la squadra è in testa al girone con 31 punti dopo 14 partite giocate. Sono state 10 le vittorie, 3 le sconfitte e solo uno il pareggio. L’attacco è stato più che prolifico, mettendo a segno ben 30 gol, a fronte di una fase difensiva solida, con 12 reti subite: numeri che incoronano le due fasi, quella offensiva e quella difensiva, come le migliori del campionato fino a questo momento. Il distacco dalla seconda in classifica, il Rezzato Calcio Dor, comincia a farsi consistente: sono infatti 7 i punti che separano le due formazioni, con l’Ospitaletto candidato numero uno alla vittoria finale.

La squadra riprenderà il campionato in data 23 gennaio invece che il 9 gennaio, come previsto dal calendario. Le prime due giornate del girone di ritorno infatti vengono lasciate ai recuperi delle giornate del girone d’andata non disputate, ciò è quanto deliberato dal comunicato del Comitato Regionale Lombardia.

Il 2021 è stato però chiuso nel migliore dei modi: la sfida disputata il 19 dicembre si è conclusa 5 a 1 per l’Ospitaletto, vittorioso contro lo Sporting Club. Un punteggio che non lascia grande spazio ai dubbi, il gol della bandiera per lo Sporting Club è arrivato al 43’ della ripresa con Galante, quando il punteggio era già ampiamente in cassaforte per la formazione di casa. In grande spolvero Scariolo, autore di una tripletta (una rete su rigore), poi Treccani e Varinelli (sempre su rigore) hanno arrotondato ulteriormente il punteggio.