Ospitaletto: sarà Espinal il nuovo tecnico per la squadra, in Eccellenza dalla prossima stagione

L’Ospitaletto ha disputato una stagione eccezionale, trionfando in Promozione e conquistando un più che meritato salto di categoria, arrivando in Eccellenza dalla stagione 2022/2023. Per l’occasione, la società ha diramato una nota in cui ringraziava l’ormai ex mister Beccalossi, artefice dell’obiettivo promozione in Eccellenza, e annuncia il nuovo allenatore, Vinicio Espinal.

Di seguito, il comunicato integrale rilasciato dal club: “Vinicio Espinal è l’allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2022/2023. Vinicio Espinal, classe 1982, proviene dalla Lazio dove ricopriva la carica di vice allenatore della Primavera nella stagione 2021/2022; come giocatore è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta dove ha debuttato il serie A a 18 anni, ha poi militato nel Monza, Crotone, Pro Vercelli, Venezia raggiungendo 533 presenze dalla A alla D. Come allenatore ha maturato esperienze in squadre Juniores e nel Mapello Bonate. La Società rinnova il ringraziamento al Mister Ennio Beccalossi per la collaborazione di questi anni raggiungendo l’obiettivo della promozione in Eccellenza.”