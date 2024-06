Ospitaletto, Pietro Sbaraini è il nuovo Direttore Generale

Con una breve nota pubblicata sui canali social ufficiali, l’Ospitaletto ha dato il benvenuto nell’organigramma societario a Pietro Sbaraini in qualità di Direttore Generale. Il dirigente approda alla corte del presidente Giuseppe Taini dopo l’esperienza maturata con il settore giovanile del Brescia Calcio

Il comunicato del club

Pietro Sbaraini è il nuovo Direttore Generale dell’Ospitaletto. L’esperto dirigente, completa l’organizzazione societaria della nuova Stagione. Sbaraini, classe 1972, è un manager affermato con un’esperienza pluriennale nel mondo dell’imprenditoria a cui ha sempre affiancato la passione per il calcio. Nel 2017 è stato dirigente della Voluntas Brescia, società per la quale ha poi ricoperto il ruolo di direttore per tre anni dal 2018 al 2021. Per due stagioni, fino al 2023, è stato invece direttore generale del Brescia Calcio Femminile per poi approdare al Settore Giovanile del Brescia Calcio. Pietro Sbaraini è già da oggi al lavoro per l’Ospitaletto.