Ospitaletto in vetta nel girone D Promozione

L’Ospitaletto vince e convince in trasferta sul campo della Castellana nella sfida valida per la seconda giornata del campionato Promozione, 4 reti a 1 è il punteggio finale. L’arbitro di gara è stato il signor Gabbio, gli assistenti invece Benedetti e Mansor Sall.

L’Ospitaletto parte più timido degli avversari, rischia qualche incursione offensiva della Castellana ma bastano pochi minuti per prendere le giuste misure e capovolgere l’inerzia della partita. Al 12’ infatti la squadra mette a segno il primo gol dell’incontro, Broli colpisce al volo la sfera e insacca. Pochi minuti più tardi però l’Ospitaletto compie un errore in fase di disimpegno ed è Salardi della Castellana ad approfittarne: recupera il pallone e davanti al portiere non sbaglia; il punteggio torna perciò in situazione di parità.

La squadra ospite però reagisce subito e si scatena Faye Pape, autore di una tripletta e già in rete nella prima giornata. Sul finire del primo tempo l’attaccante avvia un’incursione solitaria, salta due difensori avversari e insacca il pallone senza fatica. L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco e le squadre vanno a riposo sul punteggio di 2 a 1 in favore della squadra ospite.

Lungo il secondo tempo, i tentativi della Castellana di recuperare le sorti dell’incontro ci sono ma restano poco efficaci, anche grazie ad una splendida prestazione difensiva dell’Ospitaletto. Al 70’ Faye Pape mette il sigillo alla gara dopo aver raccolto l’assist di Pradella, 3 a 1 per la formazione ospite. È a questo punto che la Castellana stacca la spina e l’Ospitaletto può dilagare segnando anche la quarta e ultima rete dell’incontro, sempre con Faye Pape.

Domenica si giocherà la terza giornata di campionato e l’Ospitaletto ospita in casa la Rezzato Calcio Dor, a caccia della prima vittoria stagionale.