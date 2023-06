Ospitaletto, presentati sette nuovi acquisti

Attraverso un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale, l’A.C. Ospitaletto ha annunciato ben sette nuovi acquisti. Si tratta di Francesco Contratti, Felipe Diogo Sodinha, Antonio Giosa, Filippo Guerini, Okyere Gullit Asante, Marco Mattei e Federico Peli che hanno firmato l’accordo annuale per la prossima stagione alla presenza del presidente Giuseppe Taini e del direttore sportivo Paolo Musso (nelle foto con i giocatori).

Alcuni arrivi erano già nell’aria, ma da oggi c’è anche l’ufficialità da parte del club che si candida ufficialmente a diventare non solo la regina del mercato, ma anche conquistare la vittoria finale.

Di seguito i profili dei nuovi acquisti:

Francesco Contratti, classe 1999, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 12 reti (3 in Coppa Italia). Proveniente dal Cast Brescia e precedentemente nel Rezzato Dor.

Felipe Diogo Sodinha, classe 1988, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 4 reti (3 in Coppa Italia). Proveniente dal Cast Brescia, vanta esperienze nel Mantova, Rezzato, Bari, Modena e Franciacorta.

Antonio Giosa, classe 1983, difensore, nell’ultimo campionato ha segnato 4 reti (1 in Coppa Italia). Proveniente dal Cast Brescia, vanta esperienze nella Reggina, Modena, Messina, Vicenza, Como, Cittadella, Lumezzane, Avellino, Lecce, Catania.

Filippo Guerini, classe 2000, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 13 reti. Proveniente dall’Offanenghese, vanta esperienze nelle giovanili del Brescia, Franciacorta e Rovato.

Marco Mattei, classe 1991, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 10 reti (5 in coppa Italia). Proveniente dal Cast Brescia, vanta esperienze nel settore giovanile di Inter e Atalanta, nel Montichiari, Castiglione, Borgosatollo, Rezzato, Mantova, Darfo.

Okyere Gullit Asante, classe 1988, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 20 reti. Proveniente dal Prevalle vanta numerose esperienze: dalle giovanili dell’Atalanta, Caravaggio, Pergolettese, Virtus Bergamo, Real Calepina, Lumezzane.

Federico Peli, classe 1994, attaccante, nell’ultimo campionato ha segnato 12 reti (5 in Coppa Italia). Proveniente dal Cast Brescia, ha esordito in Serie C con il sett. Giovanile del Lumezzane e militato nel Darfo, Adrense, Sona, Rovato, Caldiero Termi e Lumezzane.