Ospitaletto, Andrea Quaresmini scelto come allenatore

Era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: Andrea Quaresmini è il nuovo allenatore dell’Ospitaletto. A comunicarlo è stata la società che ha convocato la stampa in una conferenza stampa organizzata presso lo stadio “Gino Corioni” di Ospitaletto. Quaresmini è reduce da una stagione trionfale con il Cast Brescia con cui ha vinto campionato, Coppa Italia Regionale e Coppa Italia Nazionale. La proprietà formata dal nuovo asse Taini-Musso ha individuato in lui la figura ideale per riportare l’Ospitaletto tra i grandi. A seguire Andrea Quaresmini in questo nuovo percorso sportivo ci saranno Franchino Bertoloni in qualità vice allenatore, Nicholas Perugini come collaboratore tecnico e Andrea Marstrello con il ruolo di preparatore atletico. Ancora vacante il ruolo di preparatore dei portieri che sarà annunciato entro la prossima settimana. Lo staff medico sarà invece composto da Nicola Tanfoglio e Leonardo Crosio, mentre il ruolo di team manager è stato affidato a Fabio Palini, proveniente dal Cast Brescia, che sarà affiancato da Ferdinando Morandi, già team manager dell’Ospitaletto.