Oscar Magoni ai saluti: il direttore sportivo lascia FeralpiSalò dopo due anni

L’ormai ex direttore sportivo del FeralpiSalò, Oscar Magoni, ha indetto una conferenza stampa per salutare club e staff dopo due anni intensi dal punto di vista sportivo, culminati con il record di punti stagionali del FeralpiSalò.

L’apertura è dedicata ai ringraziamenti: "Ringrazio il Presidente Pasini, il vicepresidente Capitanio e l'Ad Leali per avermi dato la possibilità di lavorare nella Feralpisalò. Oltre a tutta la struttura, con cui mi sono sentito a casa. In due anni abbiamo fatto 129 punti, giocato un quarto di finale con una squadra che poi è salita in B come l'Alessandria. Poi un terzo posto, 14 risultati utili consecutivi, record di punti ed una semifinale contro un Palermo a cui devo fare i complimenti perché, alla fine, ha meritato di vincere e di arrivare in finale. In questi due anni voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, mister Pavanel e il suo staff e mister Vecchi con il suo staff. Oltre a tutti i giocatori e i collaboratori. Ora però è il momento delle scelte. Ed è arrivato il momento giusto di cambiare, anche se non è facile. Perché avrei voluto fare un percorso più lungo. Ci siamo confrontati in maniera molto franca e con stima insieme al Presidente e si è deciso insieme di proseguire i propri percorsi separatamente.”

C’è il rammarico dovuto al mancato passaggio in serie B, unito all’emozione di trovare stadi gremiti in occasione dei playoff: “Vedere lo stadio pieno in questi playoff è stato emozionante e gratificante, un passo in avanti importante per tutti. Il rammarico? Volevo fare davvero la storia, portando la Feralpisalò in B.”