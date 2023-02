Orsa Iseo, cambio in panchina: Forlani subentra a Bonomi

Scossone in casa Orsa Iseo che nonostante il primo posto nel girone F di Prima Categoria ha cambiato guida tecnica. La sconfitta nello scorso turno contro l’inseguitrice Gussago secondo in classifica, ha portato l’ormai ex tecnico Marco Bonomi a fare un passo indietro. La Società gialloblù del presidente Vittorio Coradi ha accettata la decisione e ha individuato Cristian Forlani come uomo giusto per proseguire la stagione.

Di seguito il comunicato del Club pubblicato sulla pagina facebook ufficiale:

“Orsa Iseo 1946 annuncia il cambio della guida tecnica della prima squadra. Nella giornata di oggi, a seguito di alcune valutazioni personali, Marco Bonomi ha rimesso il proprio mandato alla società. Dopo un confronto con il direttore sportivo Paolo Partegiani, il presidente Vittorio Coradi ha ritenuto corretto accettare il passo indietro dell’allenatore e ha aperto la ricerca della nuova guida tecnica. In serata è stato raggiunto l’accordo con Cristian Forlani. Bergamasco, classe 1978, un tempo granitico difensore centrale, nella scorsa stagione ha allenato la Pro Palazzolo, in Eccellenza.

Così il presidente Vittorio Coradi: “Siamo convinti che Forlani sia l’uomo giusto per guidare la nostra prima squadra e possegga le qualità, sportive e umane, per condurla al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Fonte immagine: pagina facebook Orsa Iseo.