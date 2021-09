Orceana sconfitta in Coppa Italia Eccellenza e saluta la competizione

L’Orceana era impegnata sul campo della Forza e Costanza nell’incontro infrasettimanale di Coppa Italia Eccellenza, ultima gara della fase a gironi. La vittoria del Forza e Costanza per 1 rete a 0 condanna l’Orceana e non si qualifica per gli ottavi di finale della competizione.

L’Orceana parte meglio degli avversari nei primi minuti di gioco: Famada si guadagna una prima occasione da rete, qualche giro d’orologio più avanti è Meloni a fare lo stesso ma la squadra manca di cinismo e non riesce a concretizzare. Lo stesso problema però è anche sul versante Forza e Costanza, che raccoglie occasioni con Fanzaga, Belotti e Longhi senza però concretizzarle. Un errore da matita rossa è quello commesso da Lizzola sul finire del primo tempo, quando in solitaria davanti al portiere spara il pallone sopra la trasversa.

La ripresa riprende con il Forza e Costanza in perenne progressione offensiva senza però dar seguito alle occasioni maturate, questo fino al 26’ con Cerea che da neoentrato fulmina il portiere con una conclusione molto veloce. A meno di 5 minuti dalla fine Mujik subisce la doppia ammonizione e viene espulso, decretando la fine della partita per la squadra bresciana.