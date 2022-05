L’Orceana perde la prima parte della sfida playout: vince per 1 a 0 il Castiglione in Eccellenza

Per il campionato Eccellenza, girone C, parallelamente alla fase playoff è iniziata anche quella valida per i playout. In particolare, le squadre coinvolte sono Orceana e Castiglione, rispettivamente quattordicesima e tredicesima in classifica, che si giocano la permanenza in Eccellenza. Già retrocesse invece, Pro Palazzolo e Governolese: quest’ultima autrice di un campionato deludente con una sola vittoria, 5 pareggi e ben 24 sconfitte. Leggermente meglio il Pro Palazzolo, ma decisamente troppo poco per rimanere nel campionato.

Al comunale di Orzinuovi è andata in scena la prima parte della sfida, con il Castiglione che ha avuto la meglio in trasferta sull’Orceana. L’arbitro della sfida è stato il signor Pelaia, coadiuvata dagli assistenti Longoni e Crippa. Una vittoria di misura del Castiglione arrivata nel corso del secondo tempo regolamentare, il gol decisivo è arrivato da Campagnari al 20’ della ripresa. Gli ultimi 25 minuti di gioco hanno visto un Castiglione preoccupato più a difendersi che attaccare, con l’Orceana che ha tentato di raggiungere il pareggio senza però riuscirci.

Una prima parte dei playout che permette al Castiglione di tenere un piede in Eccellenza e l’Orceana invece lo mette in Promozione, ma restano 90 minuti di gioco. Il ritorno è previsto domenica 15 maggio, ore 16.00.