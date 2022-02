Nuovo ko per il FeralpiSalò: cade in casa del Mantova in serie C

Allo stadio Martelli di Mantova è andato in scena il recupero della 22esima giornata di serie C tra Mantova e FeralpiSalò, con la squadra di casa trionfatrice per 2 reti a 1. La vittoria del Mantova frena la corsa del FeralpiSalò verso il secondo posto: al momento la squadra di mister Vecchi è ancorata a 52 punti, padrona del terzo posto, ma con solo un punto di vantaggio sulla quarta, il Renate, che sta giocando in questi minuti.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Calzavara, coadiuvato dagli assistenti Piatti e Zanellati. Ad aprire le marcature è il Mantova con un Monachello in stato di grazia: segna il gol del vantaggio al 25’ del primo tempo regolamentare ed in seguito sarà sempre lui a siglare la rete che vale i tre punti, al 9’ della ripresa. Nel mezzo, al sesto minuto del secondo tempo regolamentare, il gol di Corradi per il FeralpiSalò. Una gara persa per la squadra di mister Vecchi, che a tratti si è dimostrata poco lucida e incapace di concretizzare le occasioni create.

Ritorna proprio su questo aspetto l’allenatore, in conferenza stampa, al termine della sfida:"Ci abbiamo provato fino alla fine, più con confusione che con lucidità. Anche loro hanno avuto occasioni per fare il terzo gol. Dobbiamo essere meno frenetici e più equilibrati, ma i ragazzi hanno dato tutto anche oggi."