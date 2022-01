Nuovo acquisto per lo Sporting Franciacorta: arriva Lorenzo Faini dalla Pergolettese

Lo Sporting Franciacorta ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale in cui annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo, di Lorenzo Faini. Il giocatore è un esterno laterale e offensivo, classe 2000. Le giovanili le ha trascorse nel Brescia, in seguito ha indossato la maglia dello Sporting Franciacorta nella stagione 2018 e 2019. Negli ultimi due campionati invece ha giocato per la Pergolettese, in serie C.

Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della firma del contratto: “Per me è come tornare a casa. Qui ad Adro sono stato molto bene e non vedo l’ora di cominciare quest’avventura. Sono molto contento perché sono in una squadra che cerca di giocare a calcio senza buttare mai via la palla. Cercherò di aiutare i miei compagni ad ottenere gli obiettivi richiesti dalla società. Dobbiamo vincere più partite possibili da qui alla fine. Spero di segnare tanti gol e aiutare i miei compagni a realizzarne.”