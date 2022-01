Nuovi innesti per il Desenzano Calvina

Il Desenzano Calvina è reduce da un’ottima prima parte di stagione, conclusasi al secondo posto della classifica del girone B di serie D, con un match ancora da recuperare. Nel mese di dicembre sono stati ufficializzati tre nuovi innesti per la rosa di mister Florindo, allo scopo di andare a puntellare la rosa in quei reparti considerati migliorabili.

Per l’attacco, il nome è Cristian Spini: cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Cremonese, nell’ultima stagione ha giocato per la Virtus Ciserano Bergamo dove ha siglato 6 reti in 33 presenze. Nel campionato in corso invece, nella prima parte almeno, era nella rosa del Piacenza, collezionando però solo una presenza (pochi minuti contro il Trento).

La squadra si è inoltre rafforzata con Kevin Rossi, ruolo esterno d’attacco. È un classe 2001 proveniente dal Prato, calcisticamente però è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Infine l’ultimo tesserato è Gabriele Cavalieri, portiere cresciuto nelle fila della Cremonese; ha collezionato due stagioni alla Virtus Bergamo ed una con l’Albinoleffe, in serie C.