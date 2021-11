Altri tre punti per l’Ospitaletto: sono 6 vittorie su 6

L’Ospitaletto non ferma la sua marcia in questa prima parte del campionato Promozione, fino ad ora la squadra ha raccolto solo vittorie ed è pertanto a punteggio pieno in classifica. La sfida in trasferta contro lo Sporting Club Brescia, arbitrata dal signor Zamagna, è finita con una vittoria dell’Ospitaletto per 2 reti a 0, un risultato che sarebbe però potuto essere più ampio.

La squadra ospite passa in vantaggio dopo 18’ di gioco grazie ad una bella combinazione tra Scariolo e Taufer, che insacca a rete con un’ottima conclusione rasoterra. È questa l’unica rete del primo tempo, nonostante l’Ospitaletto abbia messo in campo una forza maggiore rispetto all’avversario non è però riuscito a concretizzare le altre occasioni avute. Il raddoppio arriva qualche minuto dopo l’ora di gioco, al 65’: Treccani parte in progressione sulla fascia destra e mette al centro un cross pennellato per la testa di Barucco, che non fatica ad insaccare.

La vittoria consolida ancora di più la posizione dell’Ospitaletto, primo con già 6 punti di distacco dalla seconda in classifica, il San Lazzaro, a pari punti con la Pavonese. La prossima giornata sarà casalinga per l’Ospitaletto, impegnato contro il Borgosatollo: una sfida che, sulla carta, non dovrebbe impensierire la squadra di casa.