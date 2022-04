Nuova vittoria per l’Atletico Castegnato nel recupero infrasettimanale, domani sfida al Forza e Costanza

L’Atletico Castegnato si impone per 3 reti a 1 contro il Carpenedolo in occasione del recupero della 16esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Una vittoria che proietta l’Atletico Castegnato al secondo posto in classifica, staccando di un punto Valcalepio e Prevalle. L’arbitro della sfida è stato il signor Daddato, coadiuvato dagli assistenti Arshad e Filippini.

La prima frazione di gioco termina con un parziale a favore dell’Atletico Castegnato, un vantaggio di misura per 1 a 0 arrivato al 44’ del primo tempo, porta la firma di Sinigaglia. Il Carpenedolo subisce il gol dello svantaggio nel peggior momento possibile e non c’è tempo materiale per assorbire il colpo. Nel corso della ripresa non cambia l’atteggiamento dell’Atletico Castegnato, che continua a premere sull’acceleratore: il raddoppio arriva al 15’ con Tettamanti, al 41’ è Marrazzo a chiudere i giochi. Nel mezzo, il gol del Carpenedolo al 36’ del secondo tempo, troppo tardi per sperare in una rimonta.

La squadra di casa conquista così i 3 punti in palio e vola in classifica, arrivando alla seconda posizione, dietro al già vincitore del campionato, il Lumezzane. Domani la sfidante sarà il Forza e Costanza, l’imperativo è quello di vincere nuovamente perché le inseguitrici sono lontane solo un punto.