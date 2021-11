Nuova Valsabbia vittoriosa per 3 a 2 contro il Borgosatollo in Promozione

Cinque gol totali in una partita che non ha mai annoiato il pubblico presente: 3 reti per la Nuova Valsabbia, 2 per il Borgosatollo, che non riesce nella rimonta finale. La vittoria per la Nuova Valsabbia mette fine ad un periodo opaco per la squadra e la allontana dalla zona playout della classifica. Il titolo di migliore in campo va a Corradi, autore di una doppietta e un assist per la Nuova Valsabbia.

La prima rete arriva al 7’ del primo tempo con Corradi, che insacca dopo la respinta del portiere avversario. Il Borgosatollo però riesce a riequilibrare subito il match con Rusconi, da calcio piazzato insacca direttamente in rete e riporta il punteggio in parità. Al 32’ è Cvijic ad insaccare, Corradi questa volta indossa i panni dell’assistman: 2 a 1 per la Nuova Valsabbia, che chiude in vantaggio il primo tempo.

La ripresa inizia con un Borgosatollo che spinge e bastano 10 minuti per trovare la via del pareggio: Scaratti trova una traiettoria molto angolata e la palla si insacca in rete, siamo sul 2 a 2. Il pareggio motiva ancora di più la Nuova Valsabbia che cerca insistentemente la via del gol, mette in fila almeno tre importanti occasioni ma è brava la difesa avversaria. Alla mezz’ora del secondo tempo però arriva il vantaggio: Corradi conquista un traversone di Zambelli ed insacca da due passi, il punteggio cambia nuovamente e si ferma sul 3 a 2.

La vittoria per la Nuova Valsabbia spinge la squadra verso la risalita della classifica, vicina alla zona playoff, distante solo un punto. Borgosatollo invece vicino ai playout, anche in questo caso manca un solo punto.