Nuova Valsabbia contro Pavonese nell’ultima giornata del 2021 del campionato Promozione

La Nuova Valsabbia scende sul campo di casa contro la Pavonese, domenica 19 dicembre, per la quattordicesima giornata del campionato Promozione, girone D: sarà l’ultimo match prima della consueta sosta natalizia ed il campionato riprenderà il prossimo 9 gennaio. La squadra è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per consolidare la posizione al vertice della classifica del girone: al momento, infatti, si trova al terzo posto a quota 20 punti.

Nell’ultima sfida è uscita vittoriosa contro il Vighenzi Calcio, una gara molto combattuta nel corso dei primi 45 minuti di gioco ma che in seguito si è messa in discesa nel corso della ripresa. Fatali sono stati i primi dieci minuti: tra il 7° e l’8° minuto la squadra ha siglato due reti con Cvijic e Guzamn, chiudendo di fatto il match. Al 45’ è arrivata infine la ciliegina sulla torta con il 3 a 0 siglato Ceresa.

Una vittoria sudata, arrivata dopo un pareggio per 1 a 1 contro la Bagnolese nel turno infrasettimanale giocato lo scorso 8 dicembre. Un pareggio che non poteva soddisfare la squadra, che ha approcciato erroneamente la sfida passando in svantaggio dopo soli 4 minuti di gioco. La Nuova Valsabbia è poi riuscita a riprendere la sfida siglando il pareggio, su rigore, con Vittiglio, ma è mancato il guizzo che avrebbe portato i 3 punti.